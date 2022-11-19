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NBA／莫蘭特扭傷腳踝表情痛苦 教頭：明天會有更多詳情

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
莫蘭特不慎扭傷腳踝。 路透社
莫蘭特不慎扭傷腳踝。 路透社

莫蘭特（Ja Morant）在對雷霆一戰拿到19分11助攻7籃板，不過他卻在第四節剩下3分27秒一次突破拋投落地後不慎傷到左腳踝，當場讓他表情痛苦倒地，勉強移動到場邊，後續才在工作人員幫助下離開球場接受治療。

在莫蘭特退場前，灰熊僅領先6分，之後球隊殺出一波11比6的攻勢，從而鎖定勝局，以11分之差擊敗雷霆，中止2連敗。

灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）賽後談到莫蘭特的傷勢情況，他表示：「莫蘭特扭傷腳踝，現在沒有太多訊息可以說。他將會接受檢查，明天會知道更多情況。」

復出後的第2戰，傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下25分12籃板3阻攻2抄截，庫查爾（John Konchar）19分10籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）16分5助攻3籃板。對於莫蘭特的受傷，傑克森說：「我們要等睡醒後才能了解情況如何。現在能做的就是支持他。」

克拉克（Brandon Clarke）則透露，自己賽後在休息室看到莫蘭特，他是能夠行走的狀態。

在這場比賽之前，莫蘭特平均可以攻下29.3分6.8助攻6.2籃板1.2抄截，投籃命中率達48％，三分球命中率也是生涯新高的40.3％。

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