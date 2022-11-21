NBA／今日戰績表 勇士湯普森攻下41分助隊客場打敗火箭

憑藉著防守拚勁和外線能力的大幅成長，渡邊雄太（Yuta Watanabe）成為本季籃網板凳席上的重要力量，除了上一場對拓荒者一戰命中5顆三分球拿到賽季新高20分外，渡邊雄太又在今天對灰熊比賽中扮演重要

2022-11-21 16:16