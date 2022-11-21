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NBA／今日戰績表 勇士湯普森攻下41分助隊客場打敗火箭
NBA今日戰績表
尼克 95：116 太陽
黃蜂 102：106 巫師
活塞 129：137 國王
灰熊 115：127 籃網
熱火 87：113 騎士
勇士 127：120 火箭
金塊 98：97 獨行俠
馬刺 92：123 湖人
NBA明日賽程
08:00 老鷹 vs. 騎士
08:00 魔術 vs. 溜馬
09:00 塞爾蒂克 vs. 公牛
09:00 拓荒者 vs. 公鹿
09:00 熱火 vs. 灰狼
09:00 勇士 vs. 鵜鶘(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 尼克 vs. 雷霆
11:30 爵士 vs. 快艇
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