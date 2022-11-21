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NBA／今日戰績表 勇士湯普森攻下41分助隊客場打敗火箭

聯合新聞網／ 整理
勇士隊湯普森攻下41分，助隊客場打敗火箭。 路透社
勇士隊湯普森攻下41分，助隊客場打敗火箭。 路透社

NBA今日戰績表

尼克 95：116 太陽

黃蜂 102：106 巫師

活塞 129：137 國王

灰熊 115：127 籃網

熱火 87：113 騎士

勇士 127：120 火箭

金塊 98：97 獨行俠

馬刺 92：123 湖人

NBA明日賽程

08:00 老鷹 vs. 騎士

08:00 魔術 vs. 溜馬

09:00 塞爾蒂克 vs. 公牛

09:00 拓荒者 vs. 公鹿

09:00 熱火 vs. 灰狼

09:00 勇士 vs. 鵜鶘(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 尼克 vs. 雷霆

11:30 爵士 vs. 快艇

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