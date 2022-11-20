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NBA／今日戰績表 老鷹楊恩33分延長賽擊敗暴龍奪東區第三支10勝
NBA今日戰績表
暴龍 122：124(OT) 老鷹
魔術 113：114 溜馬
灰狼 112：109 76人
爵士 118：113 拓荒者
馬刺 97：119 快艇
NBA明日賽程
04:30 尼克 vs. 太陽
07:00 黃蜂 vs. 巫師
07:00 活塞 vs. 國王
08:00 活塞 vs. 籃網
08:00 熱火 vs. 騎士
08:00 勇士 vs. 火箭(緯來體育台)
08:30 金塊 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台)
10:30 馬刺 vs. 湖人
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