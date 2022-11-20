NBA／今日戰績表 老鷹楊恩33分延長賽擊敗暴龍奪東區第三支10勝

日前有美媒爆料，紐約尼克因後場過於擁擠，有可能將「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）在明年（2023）2月前給交易出去，對於又有一個NBA球星可能「失業」，PTT上的網友紛紛敲碗，希望能再有一位NBA球星來台獻技。

2022-11-20 14:08