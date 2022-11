NBA／溜馬3連勝卻傷大將 哈利伯頓自認感覺很好

溜馬在客場以99比91擊敗西區戰績墊底的火箭,贏得3連勝,目前排名東區第5。不過連勝之餘,主力戰將哈利伯頓(Tyrese Haliburton)卻在比賽剩下37.7秒一波切入得分後不慎扭傷腳踝,需要靠隊友攙扶才能退場。

「我感覺到加魯巴(Usman Garuba)的重量都壓在我腿上,」哈利伯頓說,「在我倒地的時候,我感覺不是很好,當下沒有自信可以站起來,也不知道我是否應該要站起來。後來他們就幫助我離開球場。」

不過賽後哈利伯頓認為自己的傷勢可能沒有那麼嚴重,他甚至還在休息室行走也沒有配戴保護裝備,並很快接受媒體的採訪。「我現在感覺很好,我沒事。這跟我之前對暴龍時所傷的是同一地方,我們會再看看後續情況如何。」哈利伯頓說。

哈利伯頓這場比賽獲得19分8助攻6籃板,透納(Myles Turner)17分7籃板4阻攻,史密斯(Jalen Smith)10分18籃板3阻攻4助攻,馬瑟倫(Bennedict Mathurin)15分。火箭陣中以葛登(Eric Gordon)的24分為最高。

另一方面,溜馬主帥卡萊爾(Rick Carlisle)在第二節就連吃技術犯規遭到驅逐出場。

Rick Carlisle was ejected from the Rockets-Pacers game after arguing with the refs on a no-call for Tyrese Haliburton.pic.twitter.com/IUgpAH8oIW