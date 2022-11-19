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NBA／溜馬3連勝卻傷大將 哈利伯頓自認感覺很好
溜馬在客場以99比91擊敗西區戰績墊底的火箭，贏得3連勝，目前排名東區第5。不過連勝之餘，主力戰將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）卻在比賽剩下37.7秒一波切入得分後不慎扭傷腳踝，需要靠隊友攙扶才能退場。
「我感覺到加魯巴（Usman Garuba）的重量都壓在我腿上，」哈利伯頓說，「在我倒地的時候，我感覺不是很好，當下沒有自信可以站起來，也不知道我是否應該要站起來。後來他們就幫助我離開球場。」
不過賽後哈利伯頓認為自己的傷勢可能沒有那麼嚴重，他甚至還在休息室行走也沒有配戴保護裝備，並很快接受媒體的採訪。「我現在感覺很好，我沒事。這跟我之前對暴龍時所傷的是同一地方，我們會再看看後續情況如何。」哈利伯頓說。
哈利伯頓這場比賽獲得19分8助攻6籃板，透納（Myles Turner）17分7籃板4阻攻，史密斯（Jalen Smith）10分18籃板3阻攻4助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）15分。火箭陣中以葛登（Eric Gordon）的24分為最高。
另一方面，溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）在第二節就連吃技術犯規遭到驅逐出場。
Rick Carlisle was ejected from the Rockets-Pacers game after arguing with the refs on a no-call for Tyrese Haliburton.pic.twitter.com/IUgpAH8oIW— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 19, 2022
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