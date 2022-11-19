NBA／人權鬥士費里登獲頒愛國者獎 痛揭隊友沒人敢回簡訊

中央社／ 洛杉磯18日專電
土耳其裔美籍前NBA球星費里登（Enes Kanter Freedom）獲頒愛國者獎。 歐新社
土耳其裔美籍前NBA球星費里登（Enes Kanter Freedom）獲頒愛國者獎。 歐新社

土耳其裔美籍前NBA球星費里登（Enes Kanter Freedom）獲頒愛國者獎，坦言因為批評中國政府，過去9個月過得非常孤單，過去稱兄道弟的隊友沒有人敢回他簡訊。

保守派立場的美國福斯新聞（Fox New）線上影音頻道福斯國家網（Fox Nation）17日頒發愛國者獎（Patriot Awards）。比照運動賽事的最有價值球員獎，籃球員費里登獲頒最有價值愛國者（Most ValuablePatriot）獎。

來自土耳其的費里登，擁有美國職籃（NBA）11年經驗，是NBA有名的人權鬥士，曾發言批評土耳其、中國政府，表態支持香港、西藏及台灣。一般認為他因為這些言論，自今年2月以來失去在NBA比賽的機會。

費里登去年11月入籍美國，為了彰顯自己的價值觀，在原本姓名康特（Enes Kanter）加入了「自由」（Freedom）做為新的姓氏。

費里登發表得獎感言時，獲得全場起立鼓掌。他分享自身在土耳其的成長經驗，8歲大時發現同齡朋友在焚燒美國國旗、破壞十字架，只因為電視上充斥著仇恨美國的言論。

年幼的費里登跑去問媽媽，朋友說美國人都是壞人、叫他一起燒美國國旗，該怎麼辦？媽媽告訴他：「我不能告訴你怎麼辦，但我跟你說，在還沒見過面之前，不要仇恨任何人。」

費里登分享成長的環境充斥仇美氛圍，在中東國家的學校裡，每一間教室都有一面美國國旗，學生如果不踩踏一下美國國旗，不准進入教室。

在這樣的氣氛下長大，費里登回憶16歲時第一次到美國，幾個籃球隊的朋友邀請他到家裡吃感恩節大餐，他當時拒絕了，因為他很害怕，不知道會發生什麼事。但他後來想起媽媽的教導，決定嘗試看看。

費里登說：「我去之前，打電話給我在美國的土耳其朋友，跟他們說，兩小時之後沒有我的消息，幫我報警。」這句話引起笑聲，但費里登強調「我是認真的」。

費里登說，去到人家裡之後，發現擔憂害怕都是多餘的，對方熱情招待他，讓他一度懷疑「他們是想要洗腦我嗎？」這次經驗也成為「我最美好的感恩節回憶之一，那是我第一次過感恩節」。

費里登說，接觸之後，他才瞭解到這裡的人民是如此美好，因此最讓他傷心的是，在中東國家有這麼多孩子，因為仇恨言論，在反猶太、反西方、反美國的環境下長大。

「我們可以改變這一切。」坎特以此小結時獲得全場掌聲。接著他談到沒球可打的心路歷程，「過去這8、9個月，我過得非常孤單」。

他說，因為談論中國發生的一些問題而遭到NBA排擠，這一點是他必須承受的後果，但更令他難過的是，過去11年在NBA打球，曾經跟上百人當過隊友，「但到現在，沒有一個人會回我簡訊」。

費里登講完，觀眾席響起打氣聲，主持人說「我們愛你」。費里登說，這些前隊友都害怕，「如果我受訪的時候提到他們的名字，他們可能會失去贊助廠商，沒辦法賣球衣、球鞋」。

不過費里登並不後悔，他說：「但我告訴他們，這是比籃球更重要的事，這是比NBA更重要的事，這比我們自己更重要。當我們在場上運球的時候，世界另一頭人們正失去他們的生命、失去家園與所愛的人。所以我們必須為了這些無辜的人們站出來。」

費里登直言，在美國籃球界，只要是批評美國，球星總是暢所欲言，因為他們深知，批評美國不會影響他們的球鞋、球衣銷售，不會影響他們的合約，「但我總是希望，人性就是人性，不管在哪一個國家，我希望他們可以為了那些無辜的人民站出來」。

費里登的演說獲得台下熱烈反應，他一度情緒激動、數度中斷。

他說，因為批評土耳其政府，已經9年沒有見過家人；因為批評中國，使他失去了工作，「我曾每晚禱告，祈求讓我再一次見到家人。但我現在看到你們，如此溫暖對待我。你們就是我的家人」。

延伸閱讀

NBA／戴維斯扛重擔豪取38分 湖人退活塞奪2連勝

NBA／柯瑞雙十領軍 勇士3人破20分主場碾壓尼克

NBA／黃蜂險創奇蹟逆轉秀 葛蘭德砍41分助騎士止敗

NBA／霍華德沒球隊要改加盟台灣T1 快艇沃爾嘆：太扯了

相關新聞

NBA／人權鬥士費里登獲頒愛國者獎 痛揭隊友沒人敢回簡訊

土耳其裔美籍前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）獲頒愛國者獎，坦言因為批評中國政府，過去9個月過得...

NBA／莫蘭特扭傷腳踝表情痛苦 教頭：明天會有更多詳情

莫蘭特（Ja Morant）在對雷霆一戰拿到19分11助攻7籃板，不過他卻在第四節剩下3分27秒一次突破拋投落地後不慎傷到左腳踝，當場讓他表情痛苦倒地，勉強移動到場邊，後續才在工作人員幫助下離開球場接

NBA／溜馬3連勝卻傷大將 哈利伯頓自認感覺很好

溜馬在客場以99比91擊敗西區戰績墊底的火箭，贏得3連勝，目前排名東區第5。不過連勝之餘，主力戰將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）卻在比賽剩下37.7秒一波切入得分後不慎扭傷腳踝，需要靠

NBA／戴維斯扛重擔豪取38分 湖人退活塞奪2連勝

在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣情況下，戴維斯（Anthony Davis）彷彿找回昔日奪冠制霸攻守的強勢靈魂，一肩扛起球隊勝負前進。 繼前一場攻下37分18籃板後，戴維斯今天主場面

NBA ／尼克為解決後場擁擠問題 傳考慮交易「玫瑰」羅斯

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，紐約尼克打算在交易大限前送走「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），解決球隊後場過於擁擠的問題。 紐約

NBA／馬卡南創生涯得分新高 爵士主帥：不知道他上限在哪？

布克（Devin Booker）和馬卡南（Lauri Markkanen）上演互轟飆分秀，前者狂砍49分10助攻8籃板，馬卡南則是以18投15中的驚人命中率拿到生涯新高38分，同時他在第四節最後也有關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。