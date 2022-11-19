NBA／人權鬥士費里登獲頒愛國者獎 痛揭隊友沒人敢回簡訊

土耳其裔美籍前NBA球星費里登（Enes Kanter Freedom）獲頒愛國者獎，坦言因為批評中國政府，過去9個月過得非常孤單，過去稱兄道弟的隊友沒有人敢回他簡訊。

保守派立場的美國福斯新聞（Fox New）線上影音頻道福斯國家網（Fox Nation）17日頒發愛國者獎（Patriot Awards）。比照運動賽事的最有價值球員獎，籃球員費里登獲頒最有價值愛國者（Most ValuablePatriot）獎。

來自土耳其的費里登，擁有美國職籃（NBA）11年經驗，是NBA有名的人權鬥士，曾發言批評土耳其、中國政府，表態支持香港、西藏及台灣。一般認為他因為這些言論，自今年2月以來失去在NBA比賽的機會。

費里登去年11月入籍美國，為了彰顯自己的價值觀，在原本姓名康特（Enes Kanter）加入了「自由」（Freedom）做為新的姓氏。

費里登發表得獎感言時，獲得全場起立鼓掌。他分享自身在土耳其的成長經驗，8歲大時發現同齡朋友在焚燒美國國旗、破壞十字架，只因為電視上充斥著仇恨美國的言論。

年幼的費里登跑去問媽媽，朋友說美國人都是壞人、叫他一起燒美國國旗，該怎麼辦？媽媽告訴他：「我不能告訴你怎麼辦，但我跟你說，在還沒見過面之前，不要仇恨任何人。」

費里登分享成長的環境充斥仇美氛圍，在中東國家的學校裡，每一間教室都有一面美國國旗，學生如果不踩踏一下美國國旗，不准進入教室。

在這樣的氣氛下長大，費里登回憶16歲時第一次到美國，幾個籃球隊的朋友邀請他到家裡吃感恩節大餐，他當時拒絕了，因為他很害怕，不知道會發生什麼事。但他後來想起媽媽的教導，決定嘗試看看。

費里登說：「我去之前，打電話給我在美國的土耳其朋友，跟他們說，兩小時之後沒有我的消息，幫我報警。」這句話引起笑聲，但費里登強調「我是認真的」。

費里登說，去到人家裡之後，發現擔憂害怕都是多餘的，對方熱情招待他，讓他一度懷疑「他們是想要洗腦我嗎？」這次經驗也成為「我最美好的感恩節回憶之一，那是我第一次過感恩節」。

費里登說，接觸之後，他才瞭解到這裡的人民是如此美好，因此最讓他傷心的是，在中東國家有這麼多孩子，因為仇恨言論，在反猶太、反西方、反美國的環境下長大。

「我們可以改變這一切。」坎特以此小結時獲得全場掌聲。接著他談到沒球可打的心路歷程，「過去這8、9個月，我過得非常孤單」。

他說，因為談論中國發生的一些問題而遭到NBA排擠，這一點是他必須承受的後果，但更令他難過的是，過去11年在NBA打球，曾經跟上百人當過隊友，「但到現在，沒有一個人會回我簡訊」。

費里登講完，觀眾席響起打氣聲，主持人說「我們愛你」。費里登說，這些前隊友都害怕，「如果我受訪的時候提到他們的名字，他們可能會失去贊助廠商，沒辦法賣球衣、球鞋」。

不過費里登並不後悔，他說：「但我告訴他們，這是比籃球更重要的事，這是比NBA更重要的事，這比我們自己更重要。當我們在場上運球的時候，世界另一頭人們正失去他們的生命、失去家園與所愛的人。所以我們必須為了這些無辜的人們站出來。」

費里登直言，在美國籃球界，只要是批評美國，球星總是暢所欲言，因為他們深知，批評美國不會影響他們的球鞋、球衣銷售，不會影響他們的合約，「但我總是希望，人性就是人性，不管在哪一個國家，我希望他們可以為了那些無辜的人民站出來」。

費里登的演說獲得台下熱烈反應，他一度情緒激動、數度中斷。

他說，因為批評土耳其政府，已經9年沒有見過家人；因為批評中國，使他失去了工作，「我曾每晚禱告，祈求讓我再一次見到家人。但我現在看到你們，如此溫暖對待我。你們就是我的家人」。