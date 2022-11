NBA／戴維斯扛重擔豪取38分 湖人退活塞奪2連勝

在詹姆斯(LeBron James)持續缺陣情況下,戴維斯(Anthony Davis)彷彿找回昔日奪冠制霸攻守的強勢靈魂,一肩扛起球隊勝負前進。

繼前一場攻下37分18籃板後,戴維斯今天主場面對活塞再度發威,16投10中包括21罰18中,豪取38分16籃板4阻攻,其中第四節獨拿16分,率領湖人擺脫對手的糾纏,以128比121取得2連勝。

根據統計,戴維斯成為2000年的歐尼爾(Shaquille O'Neal)之後,首位連兩場拿到至少35分15籃板的湖人球員。

🔥 @AntDavis23 dominated in the @Lakers victory, putting up a season-high 38 PTS!



38 PTS | 16 REB | 4 BLK pic.twitter.com/ZyQ4x1N1Dh