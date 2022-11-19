NBA／戴維斯扛重擔豪取38分 湖人退活塞奪2連勝

在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣情況下，戴維斯（Anthony Davis）彷彿找回昔日奪冠制霸攻守的強勢靈魂，一肩扛起球隊勝負前進。

繼前一場攻下37分18籃板後，戴維斯今天主場面對活塞再度發威，16投10中包括21罰18中，豪取38分16籃板4阻攻，其中第四節獨拿16分，率領湖人擺脫對手的糾纏，以128比121取得2連勝。

根據統計，戴維斯成為2000年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位連兩場拿到至少35分15籃板的湖人球員。

🔥 @AntDavis23 dominated in the @Lakers victory, putting up a season-high 38 PTS!



38 PTS | 16 REB | 4 BLK pic.twitter.com/ZyQ4x1N1Dh — NBA (@NBA) November 19, 2022

這也是湖人繼11月3日之後再度連勝，在詹姆斯缺席期間，戰績是2勝2敗；至於活塞在康寧漢（Cade Cunningham）因傷缺席下，近期已經吞下6連敗，全聯盟排名墊底。

華克（Lonnie Walker IV）此戰拿到17分3助攻，里夫斯（Austin Reaves）16分6助攻4籃板，他在第四節也有8分進帳；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）獲得10分12助攻5籃板，本季第5次雙十演出，加伯利耶（Wenyen Gabriel）也有15分7籃板的表現。

活塞7人得分上雙，不過第四節擋不住戴維斯的發揮，也給了小將里夫斯趁勢得分空間，雖一度追到2分差，還是無力扭轉戰局。

巴克斯（Alec Burks）板凳出發得到23分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）20分6籃板5助攻，海耶斯（Killian Hayes）18分9助攻，艾維（Jaden Ivey）18投5中拿到17分5助攻4籃板。