NBA／馬卡南創生涯得分新高 爵士主帥：不知道他上限在哪？

布克(Devin Booker)和馬卡南(Lauri Markkanen)上演互轟飆分秀,前者狂砍49分10助攻8籃板,馬卡南則是以18投15中的驚人命中率拿到生涯新高38分,同時他在第四節最後也有關鍵進球表現,帶領爵士以134比133扳倒太陽,結束3連敗。

「我不知道馬卡南的上限在哪?或許我們都還沒見到過。」爵士主帥哈迪(Will Hardy)說。

對於馬卡南開季以來的優異表現,老將康利(Mike Conley)則表示:「在本季開打之前,我認為沒有人見過像這樣的馬卡南。我們祝賀他得分創下生涯新高,但我認為我們仍然會看到他出現更多這樣的表現。」

Lauri Markkanen dropped 38 PTS (20 PTS in 2nd half) in the @utahjazz victory, logging his 4th 30+ point game of the season. #TakeNote



