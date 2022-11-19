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NBA／馬卡南創生涯得分新高 爵士主帥：不知道他上限在哪？

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬卡南飆38分創生涯新高。 路透社
馬卡南飆38分創生涯新高。 路透社

布克（Devin Booker）和馬卡南（Lauri Markkanen）上演互轟飆分秀，前者狂砍49分10助攻8籃板，馬卡南則是以18投15中的驚人命中率拿到生涯新高38分，同時他在第四節最後也有關鍵進球表現，帶領爵士以134比133扳倒太陽，結束3連敗。

「我不知道馬卡南的上限在哪？或許我們都還沒見到過。」爵士主帥哈迪（Will Hardy）說。

對於馬卡南開季以來的優異表現，老將康利（Mike Conley）則表示：「在本季開打之前，我認為沒有人見過像這樣的馬卡南。我們祝賀他得分創下生涯新高，但我認為我們仍然會看到他出現更多這樣的表現。」

上半場比賽爵士以絕佳的命中率攻下74分，一度領先太陽多達19分；布克第三節獨拿16分，雙方火力持續放送，三節結束都突破100分，太陽將比分追到只有2分之差。

不過進入決勝期後，太陽命中率大幅下滑，布克和佩恩（Cameron Payne）雖合拿18分，爵士多點開花仍維持些微領先，直到最後1分鐘，太陽還是無法壓過這一球差距。李（Damion Lee）最後嘗試三分失手，布克補進2分也為時已晚。

除了馬卡南外，第四節同樣表現傑出的克拉克森（Jordan Clarkson）拿到20分，畢斯利（Malik Beasley）命中7記三分球，進帳27分，康利則有13分10助攻4籃板。

太陽在指揮官保羅（Chris Paul）受傷後，5場比賽輸掉其中3場，有別於開季6勝1敗，近期8場比賽吞下5敗，排名落居西區第4。布克的49分之外，艾頓（Deandre Ayton）拿到17分10籃板8助攻，佩恩17分，克雷格（Torrey Craig）16分，布里吉斯（Mikal Bridges）13分6籃板3阻攻2抄截。

「太陽是非常棒的球隊，這場比賽雙方也打得十分精彩，兩邊球員在最後時刻打得難分難解，我必須為我們球隊展現出來的能量感到自豪。」哈迪說。

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