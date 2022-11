NBA／柯瑞雙十領軍 勇士3人破20分主場碾壓尼克

前一戰柯瑞(Stephen Curry)轟進50分卻無援帶領勇士取勝,今天主場迎戰尼克,柯瑞19投9中包括5記三分球在內,「只」得到24分,但傳出10次助攻外加6籃板2抄截,加上湯普森(Klay Thompson)和維金斯(Klay Thompson)各拿到20分,勇士從開賽就火力全開擊倒尼克,整場比賽最多贏到22分,以111比101輕取對手。

勇士結束尼克近期的2連勝,本身也避免連敗,同時主場戰績提升到7勝1敗,和客場開季8連敗有著巨大落差。

Steph puts something special on the handle before the pull-up 3 💦



The @warriors are making the Q3 charge on ESPN pic.twitter.com/Xo853uUpAD