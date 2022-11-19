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NBA／柯瑞雙十領軍 勇士3人破20分主場碾壓尼克
前一戰柯瑞（Stephen Curry）轟進50分卻無援帶領勇士取勝，今天主場迎戰尼克，柯瑞19投9中包括5記三分球在內，「只」得到24分，但傳出10次助攻外加6籃板2抄截，加上湯普森（Klay Thompson）和維金斯（Klay Thompson）各拿到20分，勇士從開賽就火力全開擊倒尼克，整場比賽最多贏到22分，以111比101輕取對手。
勇士結束尼克近期的2連勝，本身也避免連敗，同時主場戰績提升到7勝1敗，和客場開季8連敗有著巨大落差。
Steph puts something special on the handle before the pull-up 3 💦— NBA (@NBA) November 19, 2022
The @warriors are making the Q3 charge on ESPN pic.twitter.com/Xo853uUpAD
格林（Draymond Green）進帳10分9籃板7助攻2阻攻，波爾（Jordan Poole）手感不佳，17投5中得到13分4助攻3籃板，另外一位格林（JaMychal Green）則有12分。勇士傳出32次助攻，籃板爭搶也壓過對手。
尼克（Julius Randle）整場命中率低到僅有34.5%，三分球命中數也只有勇士的一半，藍道得到20分7籃板，巴瑞特（RJ Barrett）18分5助攻4籃板，布朗森（Jalen Brunson）13投2中，拿到13分5籃板4助攻2抄截。
Klay pushes the @warriors lead to 15 with a Slam!— NBA (@NBA) November 19, 2022
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