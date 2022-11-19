NBA／黃蜂險創奇蹟逆轉秀 葛蘭德砍41分助騎士止敗

黃蜂在正規四節比賽結束前52.4秒還落後騎士10分，沒想到洛齊爾（Terry Rozier）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、華盛頓（P.J. Washington）接連砍進4記三分球，幫助球隊奇蹟般地死裡逃生，將比賽帶進延長。

而首次延長賽，則是輪到黃蜂展現韌性。葛蘭德（Darius Garland）最後時刻獨拿8分，包括剩下13.1秒的追平三分球，又將比賽拖進2度延長；延續這股氣勢，葛蘭德和米契爾（Donovan Mitchell）在第2次延長賽中聯手拿下8分，加上黃蜂明顯氣力放盡，團隊僅有2分進帳，騎士歷經千辛萬苦才以132比122收下這遲來的勝利，結束近期的5連敗。

🚨 TERRY ROZIER SENDS IT TO OT 🚨



CHA 105 | CLE 105

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前幾天才轟進生涯新高51分的葛蘭德，此役26投16中又攻下41分6助攻5抄截，雖然他在第四節最後出現關鍵失誤，創造洛齊爾的追平機會，全場也出現多達8次失誤，但他在兩次延長賽砍進13分也可以說是彌補了自己的缺失。

米契爾也貢獻了34分6助攻4籃板，艾倫（Jarrett Allen）20分12籃板4阻攻，莫布里（Evan Mobley）則有21分18籃板5助攻2阻攻的表現。

無緣上演驚天逆轉勝的黃蜂，陣中以烏布瑞的34分為最高，洛齊爾拿下28分5籃板5助攻，華盛頓也有28分10籃板4助攻4抄截的表現。