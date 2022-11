NBA／黃蜂險創奇蹟逆轉秀 葛蘭德砍41分助騎士止敗

黃蜂在正規四節比賽結束前52.4秒還落後騎士10分,沒想到洛齊爾(Terry Rozier)、烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)、華盛頓(P.J. Washington)接連砍進4記三分球,幫助球隊奇蹟般地死裡逃生,將比賽帶進延長。

而首次延長賽,則是輪到黃蜂展現韌性。葛蘭德(Darius Garland)最後時刻獨拿8分,包括剩下13.1秒的追平三分球,又將比賽拖進2度延長;延續這股氣勢,葛蘭德和米契爾(Donovan Mitchell)在第2次延長賽中聯手拿下8分,加上黃蜂明顯氣力放盡,團隊僅有2分進帳,騎士歷經千辛萬苦才以132比122收下這遲來的勝利,結束近期的5連敗。

前幾天才轟進生涯新高51分的葛蘭德,此役26投16中又攻下41分6助攻5抄截,雖然他在第四節最後出現關鍵失誤,創造洛齊爾的追平機會,全場也出現多達8次失誤,但他在兩次延長賽砍進13分也可以說是彌補了自己的缺失。

米契爾也貢獻了34分6助攻4籃板,艾倫(Jarrett Allen)20分12籃板4阻攻,莫布里(Evan Mobley)則有21分18籃板5助攻2阻攻的表現。

無緣上演驚天逆轉勝的黃蜂,陣中以烏布瑞的34分為最高,洛齊爾拿下28分5籃板5助攻,華盛頓也有28分10籃板4助攻4抄截的表現。

