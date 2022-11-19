NBA／薩格斯逆轉三分氣走公牛 德羅展轟41分難阻連敗

公牛開季至今狀態低迷，排名東區後段班，儘管總教練唐納文（Billy Donovan）期盼三劍客能帶領球隊走出慢熱狀態，攻守兩端重新步上軌道，擺脫連敗頹勢，但顯然還是難以走出泥淖。

今天主場迎戰魔術，公牛前三節一度落後19分之多，第四節在德羅展（DeMar DeRozan）的帶領下展開絕地反擊，並靠著格林（Javonte Green）兩次關鍵進球，在最後時刻取得4分超前；然而薩格斯（Jalen Suggs）先是兩罰得手，佛西維奇（Nikola Vucevic）卻是沒有把握罰球機會，反倒讓薩格斯在剩下4.1秒轟進石破天驚的逆轉三分球，硬是以108比107氣走地主。

Jalen Suggs steps up in the clutch and wins it for the @OrlandoMagic! pic.twitter.com/29KQjlHgsI — NBA (@NBA) November 19, 2022

致勝功臣薩格斯拿下20分8助攻5籃板，F.華格納（Franz Wagner）也有20分8助攻3籃板的表現，卡特（Wendell Carter Jr.）21分8籃板5助攻，小寶兒（Bol Bol）15分10籃板2阻攻，班霸（Mo Bamba）13分。魔術中止了2連敗。

第四節獨拿11分的德羅展，全場則是30投16中轟進41分，本季第2次突破40分大關，不過這兩場公牛都未能取勝。近期，公牛已經吞下4連敗。

佛西維奇得到14分16籃板7助攻3阻攻，本場前4次罰球全中的他卻錯過了關鍵2次罰球機會，也讓公牛無法取得安全領先距離，導致逆轉慘案；拉文（Zach LaVine）的手感也是跌落谷底，14投僅1中，只獲得4分5籃板。