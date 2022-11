NBA／薩格斯逆轉三分氣走公牛 德羅展轟41分難阻連敗

公牛開季至今狀態低迷,排名東區後段班,儘管總教練唐納文(Billy Donovan)期盼三劍客能帶領球隊走出慢熱狀態,攻守兩端重新步上軌道,擺脫連敗頹勢,但顯然還是難以走出泥淖。

今天主場迎戰魔術,公牛前三節一度落後19分之多,第四節在德羅展(DeMar DeRozan)的帶領下展開絕地反擊,並靠著格林(Javonte Green)兩次關鍵進球,在最後時刻取得4分超前;然而薩格斯(Jalen Suggs)先是兩罰得手,佛西維奇(Nikola Vucevic)卻是沒有把握罰球機會,反倒讓薩格斯在剩下4.1秒轟進石破天驚的逆轉三分球,硬是以108比107氣走地主。

Jalen Suggs steps up in the clutch and wins it for the @OrlandoMagic! pic.twitter.com/29KQjlHgsI