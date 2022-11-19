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NBA／安比德飆32分主宰第四節 率76人力壓公鹿安戴托昆波

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德(中)狠賞字母哥麻辣鍋。 美聯社
安比德(中)狠賞字母哥麻辣鍋。 美聯社

安比德（Joel Embiid）今天率隊坐鎮主場與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）正面交鋒，整場表現可說是完全壓過對手。

在第四節最後關鍵時刻，安比德傳出2次助攻並且獨拿6分，等於全隊所有11分都與他相關，帶動76人殺出11比3的攻勢，一口氣瓦解公鹿的追擊。終場，76人以110比102力退公鹿，取得3連勝。

安比德此戰26投12中，攻下32分11籃板8助攻3阻攻，反觀安戴托昆波雖有25分14籃板4助攻的表現，但15次罰球僅命中4球，第四節除了一開始得到2分外，其餘時間一分未得，也讓公鹿在雙方比分膠著中無力突破。

哈登（James Harden）和哈里斯（Tobias Harris）此役缺席，馬克西（Tyrese Maxey）補上24分5助攻4籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）10分7籃板6助攻，尼恩（Georges Niang）17分，米爾頓（Shake Milton）15分6助攻3籃板。

76人前三節打完取得5分領先，第四節迫使公鹿命中率僅有33.3%，本身則有達到52.9%；終場前5分鐘，公鹿還掌握領先優勢，但接下來時間他們只進帳5分，慘遭76人擊倒。

波提斯（Bobby Portis）得到21分11籃板3助攻，洛培茲（Brook Lopez）15分4籃板4阻攻；缺席4場比賽的哈勒戴（Jrue Holiday）重新歸隊，替補上陣23分鐘，拿到10分4助攻3籃板，出現5次失誤。

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