NBA／安比德飆32分主宰第四節 率76人力壓公鹿安戴托昆波

安比德(Joel Embiid)今天率隊坐鎮主場與安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)正面交鋒,整場表現可說是完全壓過對手。

在第四節最後關鍵時刻,安比德傳出2次助攻並且獨拿6分,等於全隊所有11分都與他相關,帶動76人殺出11比3的攻勢,一口氣瓦解公鹿的追擊。終場,76人以110比102力退公鹿,取得3連勝。

安比德此戰26投12中,攻下32分11籃板8助攻3阻攻,反觀安戴托昆波雖有25分14籃板4助攻的表現,但15次罰球僅命中4球,第四節除了一開始得到2分外,其餘時間一分未得,也讓公鹿在雙方比分膠著中無力突破。

🚫 Not in Joel's house 🚫



Embiid rotates and gets the rejection!



We're off to a hot start on ESPN pic.twitter.com/VWwTO02izC