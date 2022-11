NBA／羅瑞大三元難救殘缺熱火 巫師延長賽苦戰險勝

少了巴特勒(Jimmy Butler)、阿德巴約(Bam Adebayo)、赫洛(Tyler Herro)3大主力的熱火,今天僅能動用7人作戰,然而打到第四節最後1分鐘,缺兵少將的熱火還是握有領先優勢。只是隨後比爾(Bradley Beal)先是放進兩分,庫茲瑪(Kyle Kuzma)更在剩下14.9秒轟進底線三分球,硬是將比賽逼進延長。

雙方延長賽在進攻端都沒有太多斬獲,巫師只拿到3分,熱火更僅靠羅瑞(Kyle Lowry)得到2分;熱火原本有機會在剩下28.4秒超前比分,可惜羅賓森(Orlando Robinson)籃下大好機會卻沒把球接好,出現要命失誤。史特魯斯(Max Strus)最後嘗試三分球也未能命中。最終,巫師歷經苦戰後以107比106驚險勝出。

🚨 KUZ IN THE CLUTCH TO FORCE OT 🚨



MIA 104 | WAS 104



Overtime on the NBA App

📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/IiBsjs6iSe