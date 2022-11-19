NBA／羅瑞大三元難救殘缺熱火 巫師延長賽苦戰險勝

少了巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）、赫洛（Tyler Herro）3大主力的熱火，今天僅能動用7人作戰，然而打到第四節最後1分鐘，缺兵少將的熱火還是握有領先優勢。只是隨後比爾（Bradley Beal）先是放進兩分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）更在剩下14.9秒轟進底線三分球，硬是將比賽逼進延長。

雙方延長賽在進攻端都沒有太多斬獲，巫師只拿到3分，熱火更僅靠羅瑞（Kyle Lowry）得到2分；熱火原本有機會在剩下28.4秒超前比分，可惜羅賓森（Orlando Robinson）籃下大好機會卻沒把球接好，出現要命失誤。史特魯斯（Max Strus）最後嘗試三分球也未能命中。最終，巫師歷經苦戰後以107比106驚險勝出。

🚨 KUZ IN THE CLUTCH TO FORCE OT 🚨



MIA 104 | WAS 104



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比爾攻下27分8助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）20分17籃板5助攻2阻攻，庫茲瑪21分7籃板5助攻；替補的基斯佩特（Corey Kispert）17分，八村壘（Rui Hachimura）則有13分8籃板3助攻

老將羅瑞在第四節錯失絕殺一擊的機會，不過她仍獨力帶隊飆出24分15助攻10籃板的數據表現，這是他自今年2月以來再度演出大三元，生涯累積21次大三元，超越巴克利（Charles Barkley），追上布萊恩（Kobe Bryant）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、韋伯（Chris Webber）等名將的次數，並列史上第23。

史特魯斯（Max Strus）獲得22分5籃板，新秀約維奇（Nikola Jovic）頂上先發得到18分6籃板，海史密斯（Haywood Highsmith）12分13籃板2助攻2抄截，馬丁（Caleb Martin）12分5籃板3助攻2抄截，羅賓森14分7籃板。