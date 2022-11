NBA／回擊巴克利批判 莫蘭特：不過就是個局外人

日前75大傳奇球星也是現任球評的巴克利(Charles Barkley)抨擊了灰熊當家球星莫蘭特(Ja Morant),認為他無法讓身邊的隊友變得更好。這番話引來了灰熊主帥簡金斯(Taylor Jenkins)的反彈,同時隊友克拉克(Brandon Clarke)、克拉克(Brandon Clarke)也出面力挺莫蘭特。

對於巴克利的批評,莫蘭特先前是用了一個不雅字眼回擊,而今日在接受採訪時,莫蘭特也再次正面回應。

「除了我的隊友之外,沒人能跟我說我要做什麼和不要做什麼。一個從來沒進過我們休息室,或是從未和我們並肩作戰過的局外人,他說我沒能讓我的隊友變得更好。但我們這裡的人卻不這麼認為。」莫蘭特說。

The way that @JaMorant reads the action and anticipates the pass without giving it away to the inbounder...



Incredible stuff last night. pic.twitter.com/GMEizwjuFL