NBA／回擊巴克利批判 莫蘭特：不過就是個局外人

日前75大傳奇球星也是現任球評的巴克利（Charles Barkley）抨擊了灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant），認為他無法讓身邊的隊友變得更好。這番話引來了灰熊主帥簡金斯（Taylor Jenkins）的反彈，同時隊友克拉克（Brandon Clarke）、克拉克（Brandon Clarke）也出面力挺莫蘭特。

對於巴克利的批評，莫蘭特先前是用了一個不雅字眼回擊，而今日在接受採訪時，莫蘭特也再次正面回應。

「除了我的隊友之外，沒人能跟我說我要做什麼和不要做什麼。一個從來沒進過我們休息室，或是從未和我們並肩作戰過的局外人，他說我沒能讓我的隊友變得更好。但我們這裡的人卻不這麼認為。」莫蘭特說。