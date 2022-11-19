NBA／傳厄文達成籃網條件 下週有望解除禁令回歸

因反猶太風波已經遭到籃網禁賽8場的厄文（Kyrie Irving），傳出即將解除禁令，預計會在台灣時間週一對灰熊的比賽中回歸。

在被籃網禁賽處分後，球團曾提出讓他解禁的6大條件，包括公開道歉並譴責所分享影片內容，捐出50萬美元給對抗仇恨言論的單位，且要接受反猶太與多元包容之訓練，還要與猶太意見領袖、組織以及老闆蔡崇信會面。

據悉，厄文在這段期間陸陸續續接近完成球隊提出的條件，也獲得了諒解，他在被禁賽的8場比賽中，籃網取得5勝3敗的成績，雖然杜蘭特（Kevin Durant）持續高檔演出，但顯然球隊仍需要厄文的投入和分擔。

談到厄文有望回來時，杜蘭特也表達肯定之意。「我不知道具體細節如何，但這對每個人來說都很興奮，我們都期待他的回歸。我們想念厄文，想念他在場上的存在。」

另外據報導指出，近期一名美國女子在墨西哥遭他人毆打致死，這起事件引發網路議論，並且發起活動；厄文為此也慷慨解囊，捐贈該女子的家人65000美元，冀望能夠協助這個家庭度過難關。