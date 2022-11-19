聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／傳厄文達成籃網條件 下週有望解除禁令回歸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
遭禁賽8場的厄文有望下週回歸。 美聯社
遭禁賽8場的厄文有望下週回歸。 美聯社

因反猶太風波已經遭到籃網禁賽8場的厄文（Kyrie Irving），傳出即將解除禁令，預計會在台灣時間週一對灰熊的比賽中回歸。

在被籃網禁賽處分後，球團曾提出讓他解禁的6大條件，包括公開道歉並譴責所分享影片內容，捐出50萬美元給對抗仇恨言論的單位，且要接受反猶太與多元包容之訓練，還要與猶太意見領袖、組織以及老闆蔡崇信會面。

據悉，厄文在這段期間陸陸續續接近完成球隊提出的條件，也獲得了諒解，他在被禁賽的8場比賽中，籃網取得5勝3敗的成績，雖然杜蘭特（Kevin Durant）持續高檔演出，但顯然球隊仍需要厄文的投入和分擔。

談到厄文有望回來時，杜蘭特也表達肯定之意。「我不知道具體細節如何，但這對每個人來說都很興奮，我們都期待他的回歸。我們想念厄文，想念他在場上的存在。」

另外據報導指出，近期一名美國女子在墨西哥遭他人毆打致死，這起事件引發網路議論，並且發起活動；厄文為此也慷慨解囊，捐贈該女子的家人65000美元，冀望能夠協助這個家庭度過難關。

相關新聞

NBA／人權鬥士費里登獲頒愛國者獎 痛揭隊友沒人敢回簡訊

土耳其裔美籍前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）獲頒愛國者獎，坦言因為批評中國政府，過去9個月過得...

NBA／莫蘭特扭傷腳踝表情痛苦 教頭：明天會有更多詳情

莫蘭特（Ja Morant）在對雷霆一戰拿到19分11助攻7籃板，不過他卻在第四節剩下3分27秒一次突破拋投落地後不慎傷到左腳踝，當場讓他表情痛苦倒地，勉強移動到場邊，後續才在工作人員幫助下離開球場接

NBA／溜馬3連勝卻傷大將 哈利伯頓自認感覺很好

溜馬在客場以99比91擊敗西區戰績墊底的火箭，贏得3連勝，目前排名東區第5。不過連勝之餘，主力戰將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）卻在比賽剩下37.7秒一波切入得分後不慎扭傷腳踝，需要靠

NBA／戴維斯扛重擔豪取38分 湖人退活塞奪2連勝

在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣情況下，戴維斯（Anthony Davis）彷彿找回昔日奪冠制霸攻守的強勢靈魂，一肩扛起球隊勝負前進。 繼前一場攻下37分18籃板後，戴維斯今天主場面

NBA ／尼克為解決後場擁擠問題 傳考慮交易「玫瑰」羅斯

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，紐約尼克打算在交易大限前送走「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），解決球隊後場過於擁擠的問題。 紐約

NBA／馬卡南創生涯得分新高 爵士主帥：不知道他上限在哪？

布克（Devin Booker）和馬卡南（Lauri Markkanen）上演互轟飆分秀，前者狂砍49分10助攻8籃板，馬卡南則是以18投15中的驚人命中率拿到生涯新高38分，同時他在第四節最後也有關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。