NBA／西班牙首登世界男籃之巔 美國男籃推特嘲諷

《FIBA》公佈了世界男籃最新排名，西班牙超越已經連霸12年之久的美國，這也是他們有史以來首度登上世界男籃之巔。

西班牙在積分上總共是獲得758.6分，以些微之差贏過美國的757.5分，排在雙強之後分別是澳洲、阿根廷、法國、塞爾維亞、斯洛維尼亞、立陶宛、希臘、義大利等國。

西班牙在2019年世界盃贏得冠軍，東京奧運雖然止步8強，不過今年歐錦賽卻在不被看好之下一舉奪冠，這也讓他們的積分大幅提升。

另一方面，美國隊在2019年僅得第7名，儘管東京奧運順利連霸金牌，但後續的美洲盃派出次級陣容出征，只獲得第3名。

針對《FIBA》的排名，美國男籃官方在推特上也略帶諷刺地回應：「笑死。」

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚:



Spain seize the #1 spot for the first time in FIBA Men’s World Ranking history! 👑 🇪🇸



📊 See the full rankings here, presented by @Nike:https://t.co/iPTz2JGlZ8 pic.twitter.com/yea77qbAgV — FIBA (@FIBA) 2022年11月18日