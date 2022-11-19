NBA／淪為勇士輪替陣容邊緣人 庫明加坦言很艱難

尋求衛冕的勇士開季戰績跌落谷底，除了防守全面崩盤外，替補球員和先發球員的戰力落差也是其中一大關鍵。

這其中，被寄予厚望的年輕小將庫明加（Jonathan Kuminga）和威斯曼（James Wiseman）別說是在場上打出好表現，就連成為球隊穩定的輪值戰力都嫌奢求。像是庫明加的場均上場時間還比上季新秀年要來得低，成績也明顯退步。

談到自己處於一個輪替陣容邊緣的角色，庫明加坦言這很艱難。「讓事情變得困難的就是那些你沒有出賽的日子。儘管打球的機會有限，但如果被指派上場時，你就必須去趕上其他人。這很艱難。」