NBA／淪為勇士輪替陣容邊緣人 庫明加坦言很艱難

尋求衛冕的勇士開季戰績跌落谷底,除了防守全面崩盤外,替補球員和先發球員的戰力落差也是其中一大關鍵。

這其中,被寄予厚望的年輕小將庫明加(Jonathan Kuminga)和威斯曼(James Wiseman)別說是在場上打出好表現,就連成為球隊穩定的輪值戰力都嫌奢求。像是庫明加的場均上場時間還比上季新秀年要來得低,成績也明顯退步。

談到自己處於一個輪替陣容邊緣的角色,庫明加坦言這很艱難。「讓事情變得困難的就是那些你沒有出賽的日子。儘管打球的機會有限,但如果被指派上場時,你就必須去趕上其他人。這很艱難。」

