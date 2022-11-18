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NBA ／FTX倒閉波及熱火 傳脫衣舞公司開價1.5億冠名

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火隊球場冠名備受矚目。 美聯社
熱火隊球場冠名備受矚目。 美聯社

本週體壇大消息中，其中一個就是幣圈傳奇FTX的倒閉，這間加密貨幣公司贊助許多球員及球隊，其中熱火主場更是他們冠名，倒閉後熱火也緊急終止合約，並將更改主場名稱，據《邁阿密新時報》提到，脫衣舞公司「Booby Trap」打算出500萬美元，取得熱火主場冠名。

熱火主場館原本為我們熟知的美國航空球館，在2021年時與FTX簽下19年1.35億的冠名合約，改名為FTX Arena，不料FTX卻像雲霄飛車般一年時間，從天空跌入谷底，目前已申請破產，熱火也隨即與他們終止合作關係，他們與FTX合約中包含公司無法履行合約的話，將有1650萬美元罰款。

而隨著與FTX結束合作關係，熱火也要開始尋找新的贊助商，據《邁阿密新時報》報導提到，脫衣舞公司「Booby Trap」想出500萬美元冠名，將球場改名為「Booby Trap Arena」公司老闆更表示：「我們是邁阿密常客，我認為球迷將支持這個想法。」

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