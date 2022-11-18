NBA／國王起飛笑納5連勝 布朗盛讚福克斯、蒙克
歷經開季4連敗後，國王在新任主帥布朗（Mike Brown）的帶領下，攻守逐漸步上軌道，多項球隊數據表現都較上季呈現明顯成長。
今天國王在主場迎戰馬刺，福克斯（De'Aaron Fox）15投11中高效率攻下28分8助攻3籃板，蒙克（Malik Monk）板凳出發，19投11中拿下26分，寫下個人本季得分新高。沙波尼斯（Domantas Sabonis）和巴恩斯（Harrison Barnes）各拿到16分8籃板。
國王團隊命中率衝到57.8%，特別是第四節，更是來到78.9%的驚人數據，單節豪取41分，從原本7分領先一下子拉開雙方差距，也讓比賽提前分出勝負。
「我一早就向福克斯發出挑戰，我告訴他我們需要他打出一場漂亮的比賽。他做到了這一點，他向我們展現出他的實力，這正是我們想看到的。」布朗說。
而談到蒙克的表現，布朗也稱讚：「我之前也想過要讓他扛先發，但我更喜歡讓他從板凳出發重創對手。我不想因此打亂他的節奏。蒙克在關鍵時刻表現出色，延續了團隊火力。」
國王自2020-21年以來再度嚐到5連勝滋味，近10戰贏得8勝，排名衝上西區第8。此外，值得一提的是，國王從2004-05年以來還沒有過6連勝的表現，下一場面對活塞有機會挑戰。
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