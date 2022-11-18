NBA／雷納德歸隊本季首任先發 快艇賞殘陣活塞5連敗

連續傷停12場之後回歸，雷納德（Kawhi Leonard）今天（18號）更一反常態，由本季2場出賽從板凳出發，改擔任先發。對比快艇陣容完整，活塞仍少康寧漢（Cade Cunningham），戰力受影響，終場以91比96敗下陣來。

活塞不只少進攻中樞康寧漢，內線防守悍將史都華（Isaiah Stewart）也掛免戰牌。不過前3節仍居上風，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）穩定供輸火力，可惜快艇整體戰力還是佔優，末節串連整體火力，壓下活塞，賞對手5連敗。

數據上，歸隊的雷納德出賽25分鐘，獲6分、5籃板與4助攻，傑克森（Reggie Jackson）攻23分為首，喬治（Paul George）與莫里斯（Marcus Morris Sr.）各獲16分，祖巴茲（Ivica Zubac）摘18籃板；活塞則以波格丹諾維奇砍26分為佳。