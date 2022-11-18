NBA／奧尼爾大三元加致勝補籃 籃網作客氣走拓荒者

奧尼爾（Royce O'Neale）在今天對拓荒者比賽中送出11分11籃板11助攻的全能表現，完成生涯首次大三元，更重要的是，他在最後0.7秒演出致勝補籃，幫助籃網在驚濤駭浪中以109比107擊退暫居西區龍頭的拓荒者，結束近期2連敗。

上半場領先4分的拓荒者，第三節靠著西蒙斯（Anfernee Simons）狂砍15分，一度取得11分領先優勢；眼看比分可能被拉開，籃網卻是吹響反攻號角，杜蘭特（Kevin Durant）連砍6分，渡邊雄太（Yuta Watanabe）也是包括一記三分球在內拿下6分，籃網殺出一波14比0的攻勢，反倒在三節結束時領先對手3分。

雙方第四節比分陷入膠著，杜蘭特這一節又拿下8分，渡邊雄太同樣有及時外線貢獻，籃網維持些微領先優勢。里拉德（Damian Lillard）在最後時刻先是突破得手，杜蘭特兩罰1中後，諾基奇（Jusuf Nurkic）完成3分打，硬是將比分追平。時間剩6.5秒，杜蘭特操刀最後一擊，他在中距離跳投球彈出，奧尼爾在兩人夾擊下順勢補進，氣走了地主球隊。

「那是最後一秒的出手投籃，要嘛球進，要嘛就是彈出來。我就是抓準了時機，把球補進。」奧尼爾說。

杜蘭特全場攻下35分8籃板3助攻，第四節遭受「駭客戰術」的西蒙斯（Ben Simmons）意外兩罰全進，拿到15分12籃板7助攻；渡邊雄太三分球7投5中，拿到20分7籃板，哈里斯（Joe Harris）也有15分進帳。

里拉德拿到25分11助攻3籃板，西蒙斯則有24分，但兩人合計44投僅16中；夏普（Shaedon Sharpe）20分，諾基奇17分8籃板。