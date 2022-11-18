NBA／坦言回不去昔日巔峰 湯普森自勉恢復9成也夠用

勇士季初陷入亂流且客場8連敗還等不到開胡，湯普森（Klay Thompson）也遭檢討批評砲火波及，甚至有人呼籲他改打替補讓波爾（Jordan Poole）取代先發。面對質疑一方面選擇大聲回嗆，湯普森同時也不介意坦承自知如今身手不再。

「我生涯感到最棒時候是2019年，我知道自己回不去當時狀態，但即便只達9成水準，我還是非常出色球員，我們也還是非常傑出冠軍隊伍」，湯普森說，2019年後接連大傷讓他缺席整整2季，甚至今年奪冠後暑假還有心魔不敢過早訓練。

湯普森進一步強調，眼前低潮很快就會是過去式，「我心中絲毫沒有一點懷疑，自己可以重拾狀態。上季我們拿到總冠軍，我那時就在狀態內。我一點也不懷疑我們可以一起找回狀態，但口頭說說不如行動證明，若要我再多說什麼，那就是你們可不能抹煞我取得的榮耀」。