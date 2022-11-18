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NBA／班切羅腳踝仍感不適 恐再缺席至少1週
受到腳踝傷勢影響，魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）已經缺席4場比賽，而劇隨隊記者透露，班切羅可能還得缺席至少1星期的時間。
「我的腳踝傷勢有好轉了，但仍感到有些不適，何時能夠復出還得視恢復情況而定。我感覺可能還需要至少一星期的時間。」班切羅接受採訪時表示。
班切羅開季出賽11場，平均攻下23.5分8.3籃板3.6助攻，被視為年度最佳新秀的最強力人選。不過近期由於受傷的關係，在官方公佈的新秀排行榜中，班切羅從榜首跌落到第3名，暫居馬瑟倫（Bennedict Mathurin）和艾維（Jaden Ivey）之後。
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