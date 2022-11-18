NBA／自認在聯盟還有一席之地 湯瑪斯怨被不公平打分數

台灣籃球聯盟挖角霍華德（Dwight Howard）成功投下震撼彈，更掀起了洋將軍備競賽波瀾，就傳其他隊伍近期接觸包括安東尼（Carmelo Anthony）與湯瑪斯（Isaiah Thomas）等人，湯瑪斯近期受訪依然對自己重返NBA實力深懷自信。

「給我真正的板凳出發定位，讓我上下半場都打，那就算只打18分鐘，我還是可以輕易給你14分、4助攻」，湯瑪斯說，他也強調不被公平評價：「我處於雙輸處境，他們拿我過去場均30分水準比較，現在我替補拿12分就被說過氣了。」

「不論我上不上場，我都可以幫助一支球隊，可惜這點不是太多人知道」，湯瑪斯強調，他上季加入黃蜂就擔任更衣室領袖相當受到肯定。而台灣籃球聯盟挖角一事據傳暫受阻，原因是湯瑪斯獅子大開口喊價，甚至要求隨行親友也獲超高規則待遇。