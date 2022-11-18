NBA／國際隊v.s.美國隊 安戴托昆波挑心中5人名單

伊巴卡（Serge Ibaka）所主持的網路廚藝訪談節目推最新一集，邀請到公鹿隊友安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），前者就請後者列出心目中國際球員最佳5人對美國本土球員最佳5人，以及他認為究竟哪邊會佔上風。

安戴托昆波挑出的兩邊陣容分別是：國際球員為他自己、唐西奇（Luka Doncic）、佛尼爾（Evan Fournier）、約柯奇（Nikola Jokic）與安比德（Joel Embiid）；美國本土是柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）與阿德巴約（Bam Adebayo）。

至於哪邊誰會勝出？安戴托昆波自然當仁不讓，他分析說：「我們會擊敗他們，誰來守安比德呢？阿德巴約嗎？好，這很合理。但是那又誰來守約柯奇，又或者誰來守我？」不過在談到自己是否是整個NBA頭牌看板球星，他則謙稱自己只是其一，詹姆斯、柯瑞、杜蘭特、唐西奇或約柯奇都該一起享此名號。