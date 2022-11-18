NBA／快艇有意尋覓長人 傳瞄準溜馬火鍋王

進入合約年的溜馬火鍋王透納（Myles Turner），在很長一段時間都陷入交易流言之中，特別是湖人，不過近日有傳言指出，快艇有興趣追求透納。

在哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）轉戰尼克之後，快艇仍在尋覓他的替代人選，為此他們願意清出部分側翼深度，而非動到沃爾（John Wall）、傑克森（Reggie Jackson）等控球後衛。

依照規定，貝頓（Nicolas Batum）和柯菲（Amir Coffey）在明年1月15日之前無法交易，沃爾則是在12月15日前禁止交易。

消息透露，快艇已經向溜馬提出「2換1」的方案，其內容是用一名先發小前鋒和一個首輪選秀權來換取，這枚選秀權可能會是2028年獲2029年的首輪籤。

先不論交易提案能否成真，國外媒體也談到，快艇還可以在季中交易截止日前考慮利用手上970萬美元的交易特例，去換取黃蜂的普拉里（Mason Plumlee），或是諾艾爾（Nerlens Noel）、馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）等。