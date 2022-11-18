NBA／正面樂觀看待籃網逆境 杜蘭特享受提攜隊友

上季堅持不接種疫苗影響出賽，厄文（Kyrie Irving）本季又捲歧視風波遭禁賽，西蒙斯（Ben Simmons）則因傷打打停停，即便出賽表現也差強人意。獨挑大樑的杜蘭特（Kevin Durant）雖處此逆境，但他也強調自己以正面態度迎接比賽。

杜蘭特指出也許籃網現有陣容很平凡，外界依舊會期待球隊與自己有好表現，「看看我們先發陣容，桑姆納（Edmond Sumner）、奧尼爾（Royce O'Neale）、哈里斯（Joe Harris）、克萊斯頓（Nicolas Claxton）跟我，不是說尊重，但你能期待什麼？」

「但外界還是期待我們會贏，因為有我在陣。我很享受現在，我希望你能聽到我在比賽中說的話。要是我更常被收音，人們就不會再問我快不快樂。我享受踏上球場每一刻，我斷過阿基里斯腱，又遇疫情，擔憂過能否再打球」，杜蘭特續道。

杜蘭特強調，定義自己生涯的非勝場數，「有人說，我退休前一定得再奪冠，那才能確保我的評價，實在鬼扯。我評價是建立在湯瑪斯（Cam Thomas）從我身上學到什麼，這東西會不會在未來第10年NBA賽季幫到他，這才是我留下的」。

「我之前幫助羅伯森（Andre Roberson），替他建立信心。我搭檔衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、柯瑞（Stephen Curry）與厄文（Kyrie Irving），卻還是保持自我，我能跟任何人打球，任何時刻，任何地方，我都會全力以赴」，他作結。