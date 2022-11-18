快訊

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／力挺安東尼寶刀未老 伍德森：場均至少15分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
75大球星安東尼。 路透社
75大球星安東尼。 路透社

身為75大傳奇球星，現年38歲的安東尼（Carmelo Anthony）本季卻沒有獲得任何一球隊的青睞，甚至傳出台灣職籃有意爭取他的加盟。不過先前曾經執教過他的前NBA教頭伍德森（Mike Woodson），還是十分相信安東尼寶刀未老，透露自己倘若還在聯盟執教，肯定會馬上簽下他。

「如果我仍然在聯盟中執掌球隊，那麼安東尼會在我的球隊裡面。這是出於我對他的愛與尊重。他依然有能力替補上場每晚貢獻15到20分。」伍德森說。

安東尼上季效力湖人時，場均出賽26分鐘，可以得到13.3分4.2籃板，投籃命中率44.1%，且每場可以砍進2.2記三分球。

伍德森曾經先後執教過尼克和老鷹，如今則是在NCAA印第安納大學男籃（Indiana Hoosiers）擔任總教練。

相關新聞

影／練球爆扣迎首秀 霍華德：今年雲豹不是開玩笑

T1聯盟桃園永豐雲豹將在明天迎接主場開幕戰，也是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的加盟首秀，而今天雲豹球團也...

NBA／坦言回不去昔日巔峰 湯普森自勉恢復9成也夠用

勇士季初陷入亂流且客場8連敗還等不到開胡，湯普森（Klay Thompson）也遭檢討批評砲火波及，甚至有人呼籲他改打替補讓波爾（Jordan Poole）取代先發。面對質疑一方面選擇大聲回嗆，湯普森

NBA／班切羅腳踝仍感不適 恐再缺席至少1週

受到腳踝傷勢影響，魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）已經缺席4場比賽，而劇隨隊記者透露，班切羅可能還得缺席至少1星期的時間。 「我的腳踝傷勢有好轉了，但仍感到有些不適，何時能夠復出還

NBA／自認在聯盟還有一席之地 湯瑪斯怨被不公平打分數

台灣籃球聯盟挖角霍華德（Dwight Howard）成功投下震撼彈，更掀起了洋將軍備競賽波瀾，就傳其他隊伍近期接觸包括安東尼（Carmelo Anthony）與湯瑪斯（Isaiah Thomas）等人

NBA／國際隊v.s.美國隊 安戴托昆波挑心中5人名單

伊巴卡（Serge Ibaka）所主持的網路廚藝訪談節目推最新一集，邀請到公鹿隊友安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），前者就請後者列出心目中國際球員最佳5人對美國本土球員最佳5人

NBA／快艇有意尋覓長人 傳瞄準溜馬火鍋王

進入合約年的溜馬火鍋王透納（Myles Turner），在很長一段時間都陷入交易流言之中，特別是湖人，不過近日有傳言指出，快艇有興趣追求透納。 在哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。