NBA／力挺安東尼寶刀未老 伍德森：場均至少15分

身為75大傳奇球星，現年38歲的安東尼（Carmelo Anthony）本季卻沒有獲得任何一球隊的青睞，甚至傳出台灣職籃有意爭取他的加盟。不過先前曾經執教過他的前NBA教頭伍德森（Mike Woodson），還是十分相信安東尼寶刀未老，透露自己倘若還在聯盟執教，肯定會馬上簽下他。

「如果我仍然在聯盟中執掌球隊，那麼安東尼會在我的球隊裡面。這是出於我對他的愛與尊重。他依然有能力替補上場每晚貢獻15到20分。」伍德森說。

安東尼上季效力湖人時，場均出賽26分鐘，可以得到13.3分4.2籃板，投籃命中率44.1%，且每場可以砍進2.2記三分球。

伍德森曾經先後執教過尼克和老鷹，如今則是在NCAA印第安納大學男籃（Indiana Hoosiers）擔任總教練。