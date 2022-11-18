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NBA／批勇士一盤散沙 柯爾：攻守兩端都缺乏執行力
即便柯瑞（Stephen Curry）飆賽季新高50分，還是阻止不了勇士吞下客場8連敗，至今未開胡，他賽後就坦言擔憂輸球成習慣，球隊必須盡早修正。教頭柯爾（Steve Kerr）同樣說重話，指出勇士現在如同一盤散沙。
「我們現在打起球就像隨便組隊打鬥牛，攻守兩端都缺乏執行力，沒有認真去連續擋下對手，然後跑進攻戰術」，柯爾進一步說：「我們整體都缺乏拚勁，就像在打街頭聯賽一樣。籃球之神會獎勵努力投入的人，但現在的我們不值得這待遇。」
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