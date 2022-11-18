NBA／回應巴克利抨擊莫蘭特 灰熊主帥：無稽之談
向來快人快語的巴克利（Charles Barkley）日前抨擊了灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant），直指他只能獨善其身，無法讓身邊的隊友變得更好，仍是有很大的進步空間。
面對這樣的質疑，灰熊主帥簡金斯（Taylor Jenkins）和隊友克拉克（Brandon Clarke）都出面力挺莫蘭特。「我不會去關注這些言論，這種說法就是無稽之談。」簡金斯說。
克拉克則表示：「我實在不懂巴克利在說什麼。單就讓隊友變得更好這方面來說，莫蘭特就是做得最好的球員之一。」
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