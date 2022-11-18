NBA／傳籃網將帥不滿西蒙斯 隊友駁：誰是消息來源？

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）與阿米克（Sam Amick）內幕報導指出，籃網教練團與球員都對西蒙斯（Ben Simmons）狀況感到不滿與挫折，但其中提到隊內會議時莫里斯（Markieff Morris）發言，卻遭本人回應駁斥。

這份報導提到，莫里斯在隊內會議當面提醒西蒙斯，球隊需要他振作，克服場上困境，而後者也欣然接受建議，但前者事後透過推特轉發新聞表示：「誰是消息來源？你們大家該冷靜下來，別再編假故事，讓我跟我的隊友好好打球吧。」

西蒙斯自己也談到本身處境，「當有人缺賽，你當然不會高興。但我就是開季以來就受膝傷困擾，那裡很腫脹，我還接受自體血小板注射，有幾次還積液抽出，這可假不了，你懂嗎？傷是真的。我知道有人會懷疑，但我想贏也想上場打球」。