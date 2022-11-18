NBA／不解「悲慘先生」之名 杜蘭特：我享受現在生活

杜蘭特（Kevin Durant）近日接受《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）的採訪，談到了球場之外的生活，他表示自己十分熱愛且享受這樣的生活模式。

「我是優秀的球員，每天起床打球，接受訓練。我也賺了很多的錢，買了很多很酷的東西。所以我不明白為什麼外界會出現一個關於我是否快樂的問題。顯然，我想要做得更好，想贏得每一場比賽，想追求完美，但這並不意味著我的生活整個都是混亂。」杜蘭特說。

「我現在日子過得很好，熱愛現在的生活。我認為世人無法理解這一點。就像巴克利（Charles Barkley）說我是『悲慘先生』，我猜可能是我在鏡頭前面笑得不夠多吧。但我的表現確實令人難以置信。」

杜蘭特亦談到籃球對於他的重要性。「我不需要什麼東西來讓我忘記籃球，我喜歡做我的工作，這是一切的起源。」