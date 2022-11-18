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NBA／普里莫「露鳥」官司落幕 心理治療師接受和解
前馬刺心理治療師庫森（Hillary Cauthen）狀告法院，指控日後遭釋出的球隊後衛普里莫（Joshua Primo）對其「露鳥」性騷擾，並加碼控告球團無視自己陳情且未給予適當處置，《美聯社》最新報導稱，庫森委任律師證實彼此將達和解。
庫森委任律師巴茲比（Tony Buzbee）透過聲明簡短表示：「參與各方同意解決此事。」但並未揭露其他細節，而普里莫委任律師則不表評論，馬刺總裁布福德（R.C. Buford）則發聲明稱，這對球團是學習機會，未來將確保球隊文化反應內價值。
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