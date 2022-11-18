NBA／普里莫「露鳥」官司落幕 心理治療師接受和解

受到腳踝傷勢影響，魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）已經缺席4場比賽，而劇隨隊記者透露，班切羅可能還得缺席至少1星期的時間。 「我的腳踝傷勢有好轉了，但仍感到有些不適，何時能夠復出還

2022-11-18 12:09