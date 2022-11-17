NBA／湯普森表現不佳 這次換太陽布里吉斯嘲諷他

勇士今日作客太陽主場，前次交手湯普森（Klay Thompson）罕見情緒失控，生涯首度遭驅逐出場。沒想到他這場表現不佳，坐在板凳席休息時，還被太陽布里吉斯（Mikal Bridges）嘲諷，心情似乎相當鬱悶。

這球發生在第三節還剩2分多鐘時，布里吉斯投進一記底角三分，隨後轉身向勇士板凳席比著進球的動作，沒想到就正好在湯普森眼前，湯普森的表情顯得相當不悅，這個畫面也在美國網路上瘋傳。

Mikal Bridges. 😂😂



pic.twitter.com/nkQuyIq5zw — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2022年11月17日

即便柯瑞（Stephen Curry）砍下50分，但還是無法阻止比賽提前進入垃圾時間，主帥柯爾也將柯瑞和格林（Draymond Green）等主力換下，不過湯普森卻仍留在球場上。最終湯普森留下19分、5籃板、2助攻，17中6的表現。賽後柯爾提到湯普森時則表示，「我們要盡快幫他找回狀態。」