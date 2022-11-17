NBA／約柯奇隔離缺賽 金塊主場金身慘遭尼克打破

約柯奇（Nikola Jokic）觸發健康安全協議進入隔離，金塊今天（17號）依然展現十足戰力，可惜功虧一簣無法在決勝節守成，終場在主場以103比106敗給尼克，吞下賽季主場首敗，也讓聯盟最後一支主場全勝隊伍破功。

金塊本場直到倒數4分鐘還領先7分，不過接下來全看尼克表演，海蘭德（Bones Hyland）雖曇花一現助隊追平，可惜金塊最後1分鐘沒再得分，無力再行翻盤。

數據上，藍道（Julius Randle）飆34分、11籃板，布朗森（Jalen Brunson）添21分、7助攻，不過尼克三分卡彈給了對手掙扎機會；金塊則以海蘭德與穆雷（Jamal Murray）各攻21分為佳。