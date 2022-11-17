NBA／唐西奇輪休失主軸 獨行俠末節三分失準負火箭

教頭基德（Jason Kidd）先前就喊話怕唐西奇（Luka Doncic）操過頭，獨行俠今天（17號）也決定讓他輪休，雖靠替補雙槍跟火箭抗衡到最後一節，卻陷入三分濫投，終場以92比101敗下陣來。

小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與伍德（Christian Wood）此役承擔進攻責任，但獨行俠末節進攻大熄火，特別是過度執著外線，三分僅17投1中，種下敗因，波特（Kevin Porter Jr.）關鍵得分也助火箭邁向勝利。

數據上，波特獲17分、11籃板與8助攻，格林（Jalen Green）也獲17分，森根（Alperen Sengun）添14分、7籃板與5阻攻，這也是火箭近11場第2勝；獨行俠以小哈德威28分為首，伍德也繳26分。