NBA／沒把握威廉森缺陣機會 公牛防守再潰堤不敵鵜鶘
前場以優勢火力挺過莫蘭特（Ja Morant）飆分，鵜鶘今天（17號）連續出賽再戰不見疲態，先發人人有功練，加上公牛先盛後衰，終場以124比110再下一城。
兩隊不久前才碰頭，英格倫（Brandon Ingram）關鍵時刻發威，率隊屠牛。而此役再狹路相逢，威廉森（Zion Williamson）雖缺陣，鵜鶘還是靠打團體戰佔上風。
公牛下半場擋不住鵜鶘，落後一度多達26分，無力扭轉局面。數據上，麥凱倫（C.J. McCollum）攻23分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）挹注22分，墨菲（Trey Murphy III）取19分。
近6戰吞5敗的公牛以雙槍表現為佳，德羅展（DeMar DeRozan）斬獲28分，拉文（Zach LaVine）也收25分，但球隊防守出問題，5敗中有4場失分都超過120。
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