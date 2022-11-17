NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

雙方前次交手竟出現湯普森（Klay Thompson）罕見情緒失控，生涯首度遭驅逐出場。勇士今天（17號）重返太陽主場，即便柯瑞（Stephen Curry）狂飆賽季新高50分仍不足以力挽狂瀾，勇士終場以119比130吞客場8連敗，至今未開胡。

保羅（Chris Paul）腳傷未癒，太陽進攻照樣高照，柯瑞上半場攻31分，但勇士絲毫討不到便宜，第3節還是追不上對手腳步，被幾支三分冷箭拉開雙位數差距。末節更越追越遠，李（Damion Lee）中段連續三分，太陽達到最多18分領先。

數據上，佩恩（Cameron Payne）頂替保羅，攻下太陽最高29分，布克（Devin Booker）也繳27分、9助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）挹注23分、9助攻與9籃板；勇士除柯瑞外以湯普森19分次之，重返替補的波爾（Jordan Poole）只拿2分。