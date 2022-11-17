NBA／魔獸火鍋初體驗大嗑「痛風鍋」 還幫忙唱生日快樂歌

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹後，持續在台灣各地尋找美食，並於個人社群IG開直播，與世界各地的球迷分享，繼之前在夜市品嘗蚵仔煎、雞屁股後，昨日則是到火鍋店大嗑海鮮鍋。

魔獸昨日開直播現身一家火鍋店，不同種類的海鮮堆滿整個餐桌，也不禁讓收看直播的網友直言這是「痛風鍋」。

不過魔獸似乎還不太熟悉筷子，於是直接使用手抓取食物，直播中他一口接著一口，並不斷喊「霍華德Like」，可見他相當滿意這一餐，他也不忘和收看直播的粉絲互動，進行「螢幕餵食」。

此趟行程還有一項意外插曲，魔獸得知現場一名女客人剛好過生日，於是為他唱生日快樂歌，而該名女客人也開心地比愛心回應。