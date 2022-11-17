NBA／洛培茲回春繳代表作 公鹿下半場奮起賞騎士5連敗
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近5場缺賽3場，即使他有打的2場，公鹿也都吞敗，拱手讓出東區龍頭寶座。今天（17號）面對連敗不止的騎士，中鋒洛培茲（Brook Lopez）一柱擎天，終場以113比98讓對手繼續沉淪。
前場由葛蘭德（Darius Garland）獨挑大樑，對灰狼險些演出不可思議絕地逆轉，騎士此役迎回其雙槍搭檔米契爾（Donovan Mitchell）。但艾倫（Jarrett Allen）仍未歸隊坐鎮，也被安戴托昆波與洛培茲第3節聯手打穿防線，成勝負分野。
數據上，本季表現回春的洛培茲攻下公鹿最高29分，其他包括7記三分球，安戴托昆波也繳16分、12籃板與8助攻全能成績，諾拉（Jordan Nwora）也扮板凳暴徒砍21分；吞5連敗的騎士以葛蘭德與米契爾各獲23分為佳，莫布里（Evan Mobley）收20分。
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