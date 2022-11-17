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NBA／阿德巴約掛免戰牌 阿努諾比當得分箭頭滅熱火
席亞康（Pascal Siakam）缺陣期間，暴龍極力挺住戰績壓力，今天（17號）沒放過阿德巴約（Bam Adebayo）掛免戰牌，對方禁區沒大人的機會。由阿努諾比（OG Anunoby）飆賽季新高32分率領，終場以112比104撲滅熱火。
熱火此役委以菜鳥約維奇（Nikola Jovic），頂替阿德巴約先發的重任，他上半場進攻端意外有亮眼演出，球隊打來風生水起。但下半場戰況倒向暴龍一方，范弗利特（Fred VanVleet）先帶頭發動第3節21比0攻勢，一舉趕上。
末節拉鋸戰中，阿努諾比與布徹（Chris Boucher）接力飆分，後者更在最後貢獻關鍵5分，底定勝負。其他數據上，范弗利特添23分、8助攻，布徹挹注15分，巴恩斯（Scottie Barnes）也有19分進帳；熱火以史特魯斯（Max Strus）獲20分為佳，羅瑞（Kyle Lowry）收19分。
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