NBA／替補奇兵助威外線轟炸 塞爾蒂克獵鷹奪8連勝

塞爾蒂克驚人三分火力本季不只一次寶刀出鞘，曾單場轟27記三分痛宰尼克，也曾單場飆21記三分臣服巫師。綠衫軍今天（17號）再如法炮製，靠替補助威，以21記支支穿心的三分彈，終場以126比101輕取老鷹，喜迎8連勝佳績。

當家主將泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）此役外線手感其實平平，不過塞爾蒂克替補出奇兵，普里查德（Payton Pritchard）砍4記三分，豪瑟（Sam Hauser）也加碼5球，光這2人就超越老鷹全隊總和，綠衫軍板凳驚奇還不如此。

替補長人柯內特（Luke Kornet）更有單場7投7中，獲15分、8籃板的神奇演出。最大領先31分的塞爾蒂克早早拉開差距，泰托姆有19分、8助攻與7籃板，布朗挹注22分；老鷹則以楊恩（Trae Young）拿到27分、9助攻為佳。