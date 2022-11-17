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NBA／亞歷山大42分加碼致勝三分 雷霆攪局比爾復出秀
本季13場比賽有9場得分超過30，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天（17號）再維持犀利手感，狂飆賽季新高42分也追平自己生涯最高。不但如此，他還加碼致勝三分彈，率領雷霆以121比120演出精彩逆轉。
雷霆上半場遭遇亂流，被比爾（Bradley Beal）復出的巫師壓著打，對手光前2節就飆進14記三分，轟得七葷八素。但下半場戰局否變，巫師準星頓失，亞歷山大第3節獨攬19分，讓雷霆吹響反攻號角，咬了上來。
雙方接著你來我往直到最後，亞歷山大倒數1.9秒不慌不忙，飆進後撤反超致勝三分，氣走巫師。雷霆除亞歷山大外，以多特（Luguentz Dort）獲16分為佳；巫師方面，比爾復出首戰繳25分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）攻27分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）挹注18分、10籃板與9助攻，但也發生7失誤。
🔥 SGA wins it and ties his career-high with 42 PTS on this stepback! pic.twitter.com/JjmPndkRwD— NBA (@NBA) 2022年11月17日
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