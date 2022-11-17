NBA／哈利伯頓比下同梯小鮑爾 溜馬拉尾盤力克黃蜂

洛齊爾（Terry Rozier）與小鮑爾（LaMelo Ball）相繼回歸，儘管幫助黃蜂重拾快打旋風般進攻，不過防守問題卻始終是隱憂。今天（17號）就在飆分戰中拿溜馬沒轍，擋不住對手最後一波猛攻，以113比125飲恨。

溜馬此役第2節落居下風，所幸透納（Myles Turner）扛進攻重任，戰況重回膠著。而黃蜂事實上還剩5分鐘還維持平手，接下來卻熄火得不是時候，反觀溜馬越戰越勇，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）穿針引線，甩開糾纏。

數據上，哈利伯頓挹注22分、11助攻，透納也有20分、10籃板進帳，菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）替補砍20分，另一位新人內布哈德（Andrew Nembhard）也收13分；黃蜂以小鮑爾26分為首，華盛頓（P.J. Washington）獲24分。