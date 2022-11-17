NBA／狀元班切羅持續缺陣 灰狼火力爆發拆穿魔術

狀元班切羅（Paolo Banchero）連缺4場，魔術雖靠防守連勝獨行俠與太陽，但前場遭黃蜂攻破防線，今天（17號）也無法限制灰狼火力爆發，唐斯（Karl-Anthony Towns）與愛德華（Anthony Edwards）合轟65分，以108比126吞下連敗。

上一戰好不容易逮機會，找主將缺陣的騎士吐怨氣，掃近況陰霾，灰狼本場續展強勢進攻。光首節就灌進42分，給足魔術下馬威，最大領先一度達27分。雖末節短暫被追到雙位數以內，但羅素（D'Angelo Russell）及時挺身，有驚無險過關。

數據上，愛德華飆35分、8籃板與6助攻居首灰狼，唐斯添30分且命中率為15投10中的高水準，戈貝爾（Rudy Gobert）另有16分、8籃板演出；魔術方面，寶兒（Bol Bol）獲26分、12籃板，薩格斯（Jalen Suggs）也有23分進帳。