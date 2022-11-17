NBA／狀元班切羅持續缺陣 灰狼火力爆發拆穿魔術
狀元班切羅（Paolo Banchero）連缺4場，魔術雖靠防守連勝獨行俠與太陽，但前場遭黃蜂攻破防線，今天（17號）也無法限制灰狼火力爆發，唐斯（Karl-Anthony Towns）與愛德華（Anthony Edwards）合轟65分，以108比126吞下連敗。
上一戰好不容易逮機會，找主將缺陣的騎士吐怨氣，掃近況陰霾，灰狼本場續展強勢進攻。光首節就灌進42分，給足魔術下馬威，最大領先一度達27分。雖末節短暫被追到雙位數以內，但羅素（D'Angelo Russell）及時挺身，有驚無險過關。
數據上，愛德華飆35分、8籃板與6助攻居首灰狼，唐斯添30分且命中率為15投10中的高水準，戈貝爾（Rudy Gobert）另有16分、8籃板演出；魔術方面，寶兒（Bol Bol）獲26分、12籃板，薩格斯（Jalen Suggs）也有23分進帳。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言