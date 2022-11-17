NBA／談昔賣我宣言起心動念 杜蘭特怨訓練不夠操

杜蘭特（Kevin Durant）休賽季發出賣我宣言，甚至之後加碼最後通牒，要求籃網若要留人，就得雙雙開除總管與教頭。雖然他最終不再堅持所求還收回交易請求，但當初為何走到這一步始終成謎，杜蘭特最新訪談也透露箇中緣由。

他強調當時不滿在於缺乏嚴格要求，「我暑假時抱怨並不只與自己有關，而是球隊全體。我希望我們都受尊重，而不是被當笑話看。我一點也不想待在這種隊上。所以當大家都打得很糟，你也知道誰會被針對，這是為何我提出交易請求」。

杜蘭特續道：「提出交易請求並不難，重點是球賽本身。我告訴他們，我不滿意球隊備戰狀態，別只是練練投籃就好，我要認真練習，給我更多，好好要求我。影片檢討時大可狠批我，假如這對整體有幫助。」他也補充籃網現況令人欣慰。

尤其是新任主帥馮恩（Jacque Vaughn）更獲信任票，杜蘭特說：「過去我感覺大家都跟我想法不對盤，但馮恩懂我。我喜歡好好練習，好好備戰，彼此誠實以對，我想球隊正在打造好的團隊氣氛。現在跟大家還有馮恩一起努力很有樂趣。」