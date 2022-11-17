NBA／坦言調度有改進之處 柯爾盼重用新輪替選項
勇士長人威斯曼（James Wiseman）預計離開球隊，改赴G聯盟出賽且一去可能就是至少10天之久。球隊角色球員年輕化實驗結果大不如預期，甚至雙向合約球員更獲重用，教頭柯爾（Steve Kerr）也提到自己調度確實存在檢討改進之處。
柯爾點名對象就是季前寄予厚望的內線補強，「我想我都多讓格林（JaMychal Green）上場，當然我顯然完全沒幫上他忙，過去4場有3場根本沒讓他打。所以我季初沒把他擺在對的位置」，他也強調接下來一定會把格林列入輪替之內。
D.格林（Draymond Green）也呼應教頭說法表示：「他很能跑跑跳跳，打球風格強悍有力，也能投中外線空檔。能看到他再次有上場時間，且把握機會展現自己，感覺很好。要是他可以維持，肯定可以贏得輪替位子，我毫不懷疑他能幫助球隊。」
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