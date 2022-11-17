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NBA／籃網一波未平一波又起 傳隊內不滿西蒙斯狀況
厄文（Kyrie Irving）歧視言論風波即將隨著他禁賽結束回歸落幕，不過籃網棘手挑戰一樁未了，恐怕又一樁再起。《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）與阿米克（Sam Amick）爆料稱，內部對西蒙斯（Ben Simmons）不滿已日積月累。
《The Athletic》報導引述消息來源指出，包括教練團與球員本身都對西蒙斯感到不滿，矛頭當然是對準他出賽頻率以及場上表現，甚至質疑他是否真心喜歡籃球。而西蒙斯則認為自己健康狀況是低潮主因，強調新出現的膝傷仍就在復原之中。
報導進一步提及，好消息是西蒙斯與隊內溝通並無窒礙，先前球員會議時，老將莫里斯（Markieff Morris）當眾耳提面命，西蒙斯欣然接受建議。而籃網球員也希望讓他在球隊更自在，新帥馮恩（Jacque Vaughn）同樣承諾助西蒙斯擺脫困境。
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