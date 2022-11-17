NBA／厄文禁賽僵局可望有解 傳最快21號落幕回歸

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天（17號）最新報導指出，厄文（Kyrie Irving）處份最快有望在21號解禁，屆時將可在主場迎戰灰熊比賽中復出。

如果算上明天週五對拓荒者賽事，厄文本次因發表歧視猶太言論且道歉缺乏誠意，一共遭到籃網球團處以8場禁賽。老闆蔡崇信在雙方會晤後，曾表示認為厄文還有工作得做才可回歸。

籃網禁賽厄文之後也提出洋洋灑灑6點回歸條件，但不少球員同儕對此並不買單，詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）都認為此處置過當且不合理，球員工會也發聲明稱全力保障厄文權利。