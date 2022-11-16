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NBA／泰托姆拍一下手也不行？聯盟決定收回技術犯規
塞爾蒂克昨（15）日在主場迎戰雷霆，不過在第二節時發生小插曲，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）因為在裁判吹犯規時，拍手了一下，當場被判定技術犯規，事後引來球迷討論，連籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）都發文「太好笑」，所幸後來聯盟收回了這個技術犯規。
在第二節剩餘10分56秒時，雷霆波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）帶球正要闖入禁區，這時裁判哨音響起，吹塞爾蒂克防守犯規，這時泰托姆拍手了一下表示懊惱，沒想到就是這一下引來裁判葛伯(John Goble)不滿，直接賞給他一個技術犯規。
泰托姆被吹技術犯規後，滿臉問號，雙手一攤不知道怎麼回事。後來杜蘭特還在推特上發文表示「這段時間以來在NBA看過最爛的技術犯規」、「我笑了」，此判決也引發了大量的討論，現在聯盟將要收回這個技術犯規。
Tatum really got a tech for clapping 😳 pic.twitter.com/VG7MGqhrOY— Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年11月15日
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