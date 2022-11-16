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NBA／開季低迷遭批 K湯：大家好像忘了我拿過四冠
勇士隊球星湯普森（Klay Thomposn）本季遭遇生涯低潮，整體命中率只有35.1%，創生涯新低，狀況不佳經常被外界批評，日前他接受《Bleacher Report》專訪，吐露心聲表示「我在這裡拿下了4座冠軍，但大家好像都忘記了。」
湯普森2019年總冠軍賽時，左膝十字韌帶不慎受傷，報銷了兩個賽季，直到今年1月才復出，並且幫助勇士拿下了總冠軍。目前勇士戰績低迷拿下6勝8敗，至今客場7連敗苦無首勝，這也讓大家把矛頭指向了湯普森，甚至有球評建議讓波爾（Jordan Poole）取代他的位置。
至今他場均得到 14.7 分，是他自 2011-12 新秀賽季以來的最低得分，並且他的整體命中率（35.1%）和三分球命中率（33%）都是職業生涯新低。當記者提到他曾替勇士拿下四座總冠軍時，湯普森直接打斷回應「你說得對，我在這裡就是因為那些冠軍頭銜，但大家好像都忘了。」回擊那些批評他「慢熱」的人。
過去湯普森不太回應外界批評，記者問及為什麼這次出面回應，他表示「我應該受到更多的讚揚，我戰勝了傷病。」、「我幫助球隊贏下一座冠軍，但大家仍是批評他的表現。」最後他也發表心得，認為從這次的事件中學習到無法取悅所有人，現在自己也重新找回在場上的狀況及打球的節奏，「我覺得我在往更好的路上。」
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